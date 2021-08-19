Талибы сожгли парк развлечений из-за "идолопоклоннических статуй"

Представители движения "Талибан" сожгли парк развлечений в городе Шибарган из-за находящихся там "идолопоклоннических статуй", сообщает Українські Новини.

Боевики подожгли зоны отдыха в северном городе Шибарган, где проводились спортивные и культурные мероприятия для детей. Как сообщает издание DailyMail, на территории парка находились статуи, которые не соответствуют религиозным верованиям талибов.

"Согласно местным сообщениям, талибы возражали против статуй на территории парка развлечений, которые, как они утверждали, были идолопоклонниками в соответствии с их толкованием ислама", — говорится в сообщении.

...Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...



За два дня Талибы взорвали статую Абдул Али Мазари в Бамиане, которого они убили в 1995, сожгли парк аттракционов, открыли огонь по протестующим вышедшим с флагом в Джелалабаде

Кто сказал, что на этот раз Талибан изменился? pic.twitter.com/GN8yOxVy3i — Наблюдатель.™ (@Nablyudatel2Tm) August 18, 2021

Ранее в сети появилось видео с талибами, которые катаются на автодроме и каруселях.