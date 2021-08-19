Талибы сожгли парк развлечений из-за "идолопоклоннических статуй"
Представители движения "Талибан" сожгли парк развлечений в городе Шибарган из-за находящихся там "идолопоклоннических статуй", сообщает Українські Новини.
Боевики подожгли зоны отдыха в северном городе Шибарган, где проводились спортивные и культурные мероприятия для детей. Как сообщает издание DailyMail, на территории парка находились статуи, которые не соответствуют религиозным верованиям талибов.
"Согласно местным сообщениям, талибы возражали против статуй на территории парка развлечений, которые, как они утверждали, были идолопоклонниками в соответствии с их толкованием ислама", — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео с талибами, которые катаются на автодроме и каруселях.