В Чернигове пенсионер угрожал поджечь себя в газконторе

В четверг, 18 августа, в Чернигове 61-летний мужчина пытался сжечь себя заживо из-за проблем с газоснабжающей компанией.

Пенсионер в помещении компании, которая обслуживает потребителей газом, облил вход в офис горючим и угрожал сжечь и здание, и себя.

После звонка напуганных сотрудников компании на место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа и руководство Черниговского районного управления полиции.

Правоохранители силой отобрали у мужчины спички и горючее вещество.

Пожилой мужчина, когда немного успокоился, объяснил полиции, что решился на такой шаг из-за отключения газоснабжения в доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле учреждения.