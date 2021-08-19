Первые казни: талибы разыскивают тех, кто сотрудничал с США и НАТО

У режима "Талибан", захватившего власть в Афганистане 15 августа, недолго просуществовала амнистия для военных и полицейских. В соцсетях сообщают, что талибы уже казнили начальника полиции одного региона, сообщает Сегодня.

В редакцию The New York Times попал конфиденциальный документ ООН, где сказано, что боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их данным, работали с силами США и НАТО. "Пособников западного режима" ищут в том числе и в толпах афганцев, которые пытаются пробраться на территорию аэропорта Кабула.

В документе ООН сказано, что у исламистов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать. Они угрожают расправиться с семьями "пособников" если их самих не найдут или те не сдадутся самостоятельно.

Уже зафиксированы первые расстрелы тех, кто работал на власти. В сети появилось видео расстрела начальника полиции провинции Бадгис.