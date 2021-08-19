Ляшко предрек новую волну COVID-19 из-за "Дельты"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал новую волну коронавируса в Украине на осень, сообщает Деловая столица.

"Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости" , – написал он в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что единственный способ уберечь себя и близких от инфекции – вакцинация.

"Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха. Поэтому если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников". Времени, чтобы защититься, уже мало, поэтому не медлите!" – обратился он к гражданам.

Министр добавил, что вакцин против коронавируса в стране достаточно, а центры и пункты вакцинации работают "даже в выходные".