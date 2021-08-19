В Сингапуре британца отправили в тюрьму за отказ надеть маску

Суд Сингапура приговорил к шести неделям лишения свободы гражданина Великобритании Бенджамена Глинна, который отказался надевать маску.

Он признан виновным в создании угрозы общественному здоровью и угрозах представителям власти.

43-летний Глинн был задержан в мае 2021 года в поезде за отсутствие маски. В июле, представ перед судом, он вновь отказался ее надеть, ругаясь и угрожая суду. Его направили на психиатрическую экспертизу, пришедшую к выводу, что он может отвечать за свои действия.

В Сингапуре крайне жестко относятся к правонарушениям, угрожающим общественному порядку. Так, в феврале 2021 года был приговорен к двум неделям тюрьмы британец, нарушивший правила самоизоляции для свидания с девушкой.