Телеканал "Наш" обратится к участникам "Крымской платформы"
После сообщения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о намерении через суд лишить лицензии телеканала "Наш" коллектив этого СМИ решил официально обратиться к 43 странам-участницам "Крымской платформы", сообщает Страна.ua.
Журналисты намерены рассказать гостям саммита о систематическом давлении на них власти, в том числе в лице Нацсовета по ТВ.
Об этом в прямом эфире сказал ведущий "Наш" Макс Назаров.
Ведущий обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главе Нацсовета Ольге Герасимьюк. По его словам, представители телеканала уже пообщались с некоторыми лидерами стран - участниц саммита, а также премьер-министрами и министрами иностранных дел.
"Говорить на вашей Крымской платформе в КВЦ "Парковый", который в народе называется "вертолетная площадка Януковича", будете не только о Крыме - мы вам это обещаем", - заверил Назаров.