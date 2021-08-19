Телеканал "Наш" обратится к участникам "Крымской платформы"

После сообщения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о намерении через суд лишить лицензии телеканала "Наш" коллектив этого СМИ решил официально обратиться к 43 странам-участницам "Крымской платформы", сообщает Страна.ua.

Журналисты намерены рассказать гостям саммита о систематическом давлении на них власти, в том числе в лице Нацсовета по ТВ.

Об этом в прямом эфире сказал ведущий "Наш" Макс Назаров.

Ведущий обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главе Нацсовета Ольге Герасимьюк. По его словам, представители телеканала уже пообщались с некоторыми лидерами стран - участниц саммита, а также премьер-министрами и министрами иностранных дел.