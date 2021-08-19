Мужчина, угрожавший взорвать Капитолий, сдался полиции

Мужчина, который припарковал грузовик возле здания библиотеки Конгресса в Вашингтоне и угрожал взорвать бомбу, сдался силовикам, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что мужчина сдался мирно, не оказывая сопротивления.

Он, следуя инструкциям офицеров полиции, отполз от грузовика, припаркованного возле библиотеки Конгресса.

Подозреваемым в угрозе взрыва бомбы в Вашингтоне оказался 49-летний Флой Рэй Роузберри из города Гровер штата Северная Каролина. На своей странице в Facebook он размещал посты из кабины грузовика. Сейчас его аккаунт недоступен.

Напомним, в четверг, 19 августа, в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса США Роузберри угрожал взорвать бомбу и требовал разговора с главой Белого дома Джо Байденом.