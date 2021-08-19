Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна другая страна мира не обладает такой антикоррупционной инфраструктурой как Украина, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил в интервью журналистам изданий из стран «Нормандской четверки» и США — Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета».

"Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире" , — сказал он.

Так президент прокомментировал утверждение о том, что Украина должна побороть коррупцию для приглашения в НАТО.

Зеленский отметил, что Украина имеет ряд независимых органов, таких как НАБУ или ВАКС.

Кроме того, он утверждает, что Украина уже живет по европейским стандартам, а военные командные центры отвечают стандартам НАТО.

Зеленский также говорит, что отсутствие приглашения Украины в НАТО разочаровывает и направляет негативный сигнал другим странам-кандидатам.