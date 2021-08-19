Зеленский не исключает подорожание газа в Украине после запуска "СП-2"

Одним из рисков введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" является возможный рост цен на "голубое топливо" для граждан Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам изданий из стран «Нормандской четверки» и США — Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета» со ссылкой на сайт главы государства.

"Но это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока-2" остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другая – запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов" , — сказал Зеленский

Президент добавил, что даже после завершения строительства есть вероятность, что газопровод не заработает. В то же время от запуска трубы Украина многое теряет. В первую очередь, речь идет о потери от прекращения транзита через свою территорию в около 3 млрд долларов в год. Также могут вырасти цены на газ для украинских потребителей, поскольку украинской трубой будет транспортироваться меньше топлива.