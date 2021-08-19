Жителям Донбасса выплатят 11 млн компенсаций за разрушенное жилье

В Донецкой области еще 47 человек получат компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье.

Такое решение приняла сегодня, 19 августа, областная комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии РФ.

Комиссия решила выплатить денежную компенсацию 47 пострадавшим лицам из Очеретино, Авдеевки, Славянска, Широкино, Марьинки на сумму более 11 млн грн.

При этом в Донецкой обгосадминистрации отметили, что на прошлой неделе департамент социальной защиты населения ОГА перечислил на счета 17 пострадавших денежную компенсацию на общую сумму 4,8 млн грн.

Всего в течение 2021 года проведено 11 заседаний комиссии по вопросам компенсаций, принято решение о выплатах 196 пострадавшим лицам на общую сумму 47,3 млн грн.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».

Компенсацию за разрушенное жилье могут получить его владельцы, максимальная сумма составляет 300 тысяч гривен.