Принц Гарри в мемуарах расскажет о своем настоящем отце

Принц Гарри, у которого в июне родилась дочь, в написанных им мемуарах впервые заговорит о своем настоящем отце, сообщает Страна.ua.

По информации Radar Online принц прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был любовник принцессы Дианы. Хотя ранее Гарри старался не говорить об отцовстве.

Как утверждает источник Radar Online в издательском бизнесе, даже если ты принц Гарри, тебе не дадут аванс в 15 миллионов долларов, если ты не готов говорить обо всем.

В материале также отмечают, что было опасение, что Меган Маркл и принц Гарри бесплатно рассказали телеведущей Опре Уинфри все возможные слухи о королевской семье Великобритании.

Однако сейчас речь идет о том, что интервью Опре Уинфри было лишь началом истории и на самом деле всего намного информации. Гарри готов рассказать все, что знает в своей книге, которую скоро напечатают.

Ходят слухи, что настоящим отцом принца Гарри был не принц Чарльз, а любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт, с которым она познакомилась во время уроков верховой езды.