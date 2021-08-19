Афганцы отдают своих детей американским солдатам для эвакуации

Возле аэропорта Кабула толпа афганцев, которые пытаются убежать из страны, передает из рук в руки маленьких детей американским солдатам, сообщает УНИАН.

Can’t comprehend the desperation to hand over your baby to a soldier to possibly never see them again. #Afghanistan pic.twitter.com/BkfEeMUZUn — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 19, 2021

Многие афганцы боятся, что последствий внезапного прихода к власти талибов. Поэтому тысячи граждан пытаются попасть в аэропорт в надежде покинуть страну.

На видео попал момент, как американские солдаты взяли маленькую девочку из рук афганцев и перенесли ее через ограждение аэропорта, который они охраняют. Также на видео видно женщину, которой помогли перелезть через стену.