Афганцы отдают своих детей американским солдатам для эвакуации
Возле аэропорта Кабула толпа афганцев, которые пытаются убежать из страны, передает из рук в руки маленьких детей американским солдатам, сообщает УНИАН.
Многие афганцы боятся, что последствий внезапного прихода к власти талибов. Поэтому тысячи граждан пытаются попасть в аэропорт в надежде покинуть страну.
На видео попал момент, как американские солдаты взяли маленькую девочку из рук афганцев и перенесли ее через ограждение аэропорта, который они охраняют. Также на видео видно женщину, которой помогли перелезть через стену.
"Непонятно, воссоединился ли ребенок с семьей в помещении аэропорта, или ее просто передали его другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана", - отмечает Reuters.