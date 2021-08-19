Афганская спортсменка обратилась за помощью и описала обстановку в Кабуле

Закия Худадади, которая должна была стать первой в Афганистане спортсменкой-паралимпийцем, выпустила видео с мольбой о помощи, сообщает Kyodo. 23-летняя жительница Герата, которая соревнуется в пара-тхэквондо не может попасть на Паралимпиаду в Токио из столицы Афганистана Кабула после того, как талибы захватили город, сообщает Обозреватель.

Худадади сказала, что теперь она "сидит в доме в заточении" с родственниками в Кабуле. В аэропорту царит полный хаос, поскольку афганцы пытаются бежать из города.

Талибан, установивший в конце 1990-х годов жесткие ограничения для женщин, во вторник через своего официального представителя пообещал разрешить слабому полу участвовать в управлении государством.

Афганцы всеми силами пытались покинуть Кабул

"Я даже не могу с уверенностью и безопасностью выйти из своего дома, чтобы купить кое-что для себя или потренироваться" ,– сказала Худадади, которая должна была прилететь в Токио во вторник, за неделю до начала Паралимпийских игр.

Закия Худадади. Источник: кадр из видео

"Я от лица всех афганских женщин прошу Международный Паралимпийский комитет помочь мне. Я намерена участвовать в Паралимпийских играх в Токио-2020. Пожалуйста, помогите" , – заключила Закия.

Худадади родилась без правой руки, а заняться тхэквондо ее вдохновил Рохулла Никпай, чьи бронзовые медали в спорте в 2008 и 2012 годах являются единственными олимпийскими медалями Афганистана.