В Кабмине заявили, что готовятся к усилению карантина
Кабинет министров Украины осуществляет подготовку к возможным новым карантинным ограничениям, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика о том, как этот штамм ("Дельта" — "ДС") ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. в случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", — сказал он.
"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, о том, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек ", — добавил министр.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал новую волну коронавируса в Украине осенью.