ООН сообщила о критической обстановке с гуманитарной поддержкой Донбасса

Сегодня, 19 августа, во Всемирный день гуманитарной помощи ООН сообщила о критической ситуации с гуманитарной помощью на Востоке Украины, сообщает Страна.ua.

Об этом говорится в пресс-релизе Организации Объединенных Наций. В частности, Донбассу требуется срочное финансирование для удовлетворения самых насущных потребностей почти двух миллионов человек.

"За первые шесть месяцев 2021 года гуманитарные организации оказали помощь более 800 тысячам человек по обе стороны "линии соприкосновения". Однако, если не будет предоставлено дополнительное финансирование, наиболее уязвимые останутся без поддержки" , - говорится в материалах ООН.

Также в Организации Объединённых Наций рассказали, что без нужного финансирования уже этой зимой некоторые общины могут погибнуть. Нужна помочь в виде предоставления продуктов питания, лекарств, чистой воды, одеял, топлива для обогрева помещений и гигиенических наборов.

"Без финансирования, гуманитарного доступа и гарантий безопасности мы не можем добраться до пострадавших и обеспечить им помощь, без которой они могут погибнуть уже этой зимой. Речь идет о предоставлении продуктов питания, лекарств, чистой воды, одеял, топлива для обогрева помещений и гигиенических наборов" , - сообщает ООН.

Для обеспечения самых главных потребностей определенных категорий населения, в частности, пожилых людей и инвалидов, нужно выделить финансирование в размере 49 миллионов долларов. Такие средства могут предоставить только международные доноры.