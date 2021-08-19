Угрожавший взрывом у Капитолия сдался полиции

У Капитолия в Вашингтоне человек, который угрожал бомбой в пикапе, сдался правоохранителям, сообщает Украинская правда.

Это произошло после многочасового противостояния, которое вызвало масштабную реакцию полиции и эвакуацию правительственных зданий и предприятий в этом районе.

На этой неделе в Конгрессе не происходят заседания, однако на территории находился персонал, пришлось вывести за ее пределы.

Полиция не смогла сразу выявить, в транспортном средстве действительно ли была взрывчатка. Тем не менее представители власти обыскали грузовик, пытаясь понять, что заставило мужчину, которого правоохранители идентифицировали как 49-летнего Флойда Рея Розберри из Северной Каролины, въехать на тротуар возле Библиотеки Конгресса и угрожать офицерам бомбой.

Противостояние было решено мирным путем после около пяти часов переговоров. Роузберри выбрался из грузовика и был взят под стражу правоохранителями. Инцидент фактически остановил любую деятельность в районе вокруг Капитолия, поскольку полиция эвакуировала здания и оградила улице в ходе мер безопасности.