В МИД отреагировали на новые аресты крымских татар

В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Целью задержания является желание запугать, сообщает РБК-Украина.

Такое мнение в эфире Украина 24 выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка" , - сказала Джапарова.

По ее словам, все пять задержанных - это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести" , - объяснила дипломат.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".

Напомним, что ФСБ удерживает крымских татар на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

Автор: Анна Полисученко