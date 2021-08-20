Эвакуации в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек - Госдеп

Шесть тысяч человек сейчас находятся в аэропорту Кабула, они готовы к посадке на самолеты и ждут эвакуации, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента США Нед Прайс в четверг. Он отметил, что около 20 рейсов должны были вылететь из Кабула в четверг вечером.

Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней - граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Спикер отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают «очень серьезно» и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.