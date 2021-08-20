NASA заявили, что в недрах Марса может существовать жизнь

Исследователи NASA пришли к выводу, что в недрах Марса может существовать жизнь. Речь идет о ее микроскопическом проявлении, сообщает Обозреватель.

Как написал Scientific American, в недрах Красной планеты происходит постоянный процесс радиолиза. В этом движении микроскопических частиц радиоактивные элементы разрушают молекулы воды, производя вещества, поддерживающие подземную жизнь.

Ученые объяснили, что нечто подобное происходит и на Земле и привели пример того, как трещины в горных породах, заполненные водой, служат домом для миллиардов бактерий на протяжении долгих лет.

"Поверхность Марса – все же не лучшее место для биологической жизни, однако в его грунтах, глубоко внизу вполне могут обитать бактерии" , – сказали специалисты.

Свои выводы ученые NASA основывали на анализе метеоритов упавших с Марса на Землю: их минерального состава, пористости, содержания радиоактивных частиц. Также они сопоставили информацию с полученными данными со спутников и марсоходов.

"Полученная общая информация была проанализирована с помощью ИИ, построена компьютерная модель взаимодействия химических элементов, найденных на Марсе. Оказалось, что при условии наличия воды, радиолиз в недрах Марса мог бы поддерживать микробные сообщества в течение миллиардов лет – вплоть до нынешнего времени" , – заявили планетологи.

Исследователи выяснили, что в одном килограмме марсианского грунта может жить до миллиона микробов, так же как и на Земле. Следующий вопрос, на который хотят ответить ученые – есть на Красной планете вода.