В Афганистане взлетели цены на паранджу

С приходом движения Талибан к власти в Афганистане цена на паранджу выросла в 10 раз. Женщины решили, что талибы заставят их носить эту одежду, сообщает Обозреватель.

Иранскому агентству ISNA одна из афганских женщин рассказала, что ей пришлось провести долгие часы в очереди к банкомату, чтобы снять нужные для покупки паранжи деньги. По словам жительницы Кабула, у нее есть одна или две паранджи на трех женщин в семье.

"Возможно, мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб" , – добавила она.

Ранее представитель Талибана Сохейл Шахин объявил, что движение сделает ношение хиджаба обязательным, но о парандже речь не идет.

Паранджа – это исламский предмет одежды, закрывающий все тело, хиджаб – разновидность головного убора, который покрывает голову и плечи.