В "ДНР" прибыла гумманитарная помощь от ООН
В оккупированную часть Донецкой области доставили более 70 тонн гумманитарной помощи. Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает РБК-Украина.
"19 августа на оккупированную РФ часть Донецкой области Украины доставлено 77,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
10 грузовиков переправили гуманитарную помощь, а именно - строительные материалы, мебель, медицинские средства, через КПВВ "Новотроицкое".
Отмечается, что гуманитарный груз направляется для обеспечения предупреждения распространения пандемии COVID-19 и на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.
Автор: Анна Полисученко