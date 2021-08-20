Польша на границе с Беларусью строит лагеря для беженцев

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев, сообщает Корреспондент.

Как заявил руководитель службы пограничной охраны Польши, два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червоны-Бур на востоке страны.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил он.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.