Байден с женой собрались вакцинироваться третьей дозой

Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден планируют в конце сентября третий раз вакцинироваться от коронавируса, сообщает Корреспондент.

"Мы получим усиливающие дозы" , - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC News, обнародованном в четверг, 19 августа.

При этом Байден напомнил, что они с женой привились от COVID-инфекции еще в декабре прошлого года, "и с тех пор прошло уже немало времени".

Как отмечает телеканал, с 20 сентября власти США намерены предлагать третью дозу для усиления защиты от вируса тем американцам, которые вакцинировались среди первых в начале кампании.

В органах здравоохранения страны защищают такой план Белого дома и утверждают, что США смогут продолжать делиться вакцинами и прививать американцев, которые до сих пор не получили ни одной дозы.

Медики в этом вопросе ссылаются на научные данные, согласно которым третья (бустерная) доза вакцины необходима в условиях распространения штамма Дельта и ослабления иммунитета со временем после первого курса прививок.