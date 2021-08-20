Байден и Макрон обсудили Афганистан

Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула, сообщает Лента.Ру.

"Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <...> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев" , — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Президенты также поприветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.