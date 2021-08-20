Жители села на Хмельниччине хотели снести вышку мобильной связи

В Хмельницкой области жители села Петрашовка хотели повалить вышку мобильной связи, установленную на крыше местного магазина, однако полиции удалось предотвратить это, сообщает Лига.net.

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По данным пресс-службы областного главка на акцию протеста собрались около пятидесяти активных жителей села, которые выражали недовольство установкой на крыше местного магазина специализированного оборудования для обеспечения сотовой связи и были настроены снять его самостоятельно. Что именно не устраивает людей, неизвестно.

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В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации, удалось предотвратить нарушение общественного порядка и достичь взаимопонимания.

Конфликт был урегулирован мирным путем и в дальнейшем стороны обязались найти компромиссное решение, сообщили в полиции.