Среди сорвавшихся с самолета в Кабуле оказался 19-летний футболист

Одним из разбившихся вследствие падения с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний Заки Анвари, который играл за молодежную сборную Афганистана по футболу, сообщает Лига.net.

Об этом информирует BBC со ссылкой на афганские власти. В сообщениях местных СМИ говорилось, что по крайней мере два человека разбились насмерть после взлета американского самолета — они предположительно попытались лететь снаружи самолета после того, как не смогли попасть внутрь.

ВВС США сообщили, что человеческие останки были обнаружены в шасси самолета после его прибытия в Катар.

BBC пишет, что Главное управление физического воспитания и спорта Афганистана в своем заявлении в Facebook почтило память Заки Анвари. Однако на данный момент страница управления в соцсети недоступна.