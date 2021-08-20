Курс валют НБУ на 20 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 19 августа, вырос на 1 коп до 26.65 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 7 коп до 31.17 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 2 коп до 3.60 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.45 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 29.06 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 6.80 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.650400
|EUR
|Евро
|31.169000
|RUB
|Рубль
|0.359510
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.447100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.061000
|PLN
|Польский злотый
|6.800700