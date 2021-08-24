Лунный календарь на сентябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
Люди издавна верили, что небесное светило и его положение на небе влияет на все живое. Астрологи считают, что самое напряженное время - это новолуние, с которого начинается календарь, полнолуние, первая и последняя четверть. Люди чувствительные и подверженные влиянию Луны становятся излишне эмоциональными, раздражительными, страдают перепадами настроения, сообщает УНИАН.
Именно поэтому медиумы рекомендуют любые начинания планировать на период растущей Луны, а на убывающую заканчивать их.
Подробный лунный календарь на сентябрь 2021 года - какие даты наиболее удачные
Для того, чтобы астрологи назвали день благоприятным, Луна должна находиться по отношению к Солнцу так, чтобы можно было построить угол в 60 или 120 градусов.
В сентябре удачными датами будут 5, 8, 11, 12, 17, 21 и 29 число.
Благоприятные дни сентября 2021:
- Для удаления зубов: 22, 23, 24
- Для лечения зубов: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - убывающая Луна
- Для свадьбы и венчания: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20
- Для отдыха и путешествий: с 8 по 20 сентября.
- Для того, чтобы зачать ребенка: 1, 2, 3, 5, 6, 13, 29, 30.
Процедуры красоты тоже желательно делать, ориентируясь на Луну:
- Маникюр и педикюр: 4, 8, 15 сентября.
- Эпиляция и депиляция: 5, 7, 21, 23, 25, 27
- Массаж и антицеллюлитные процедуры: 1-4, 8-11, 13, 14, 17-22, 24, 27, 29
- Стрижка и окрашивание волос: 3, 4, 6, 10, 17, 18, 24, 27
Нейтральные дни сентября 2021: 1, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30.
Неблагоприятные дни сентября 2021: 3, 6, 9, 14, 20.
Влияние луны в сентябре 2021 - подробнее о фазах
Новолуние - 7 сентября 03 часа 59 минут.
Полнолуние - 21 сентября в 02 часа 55 минут.
Растущая Луна - с 8 по 12 и с 14 по 20 сентября.
Убывающая Луна - с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября.