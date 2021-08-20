Путин отказал Байдену в размещении баз в Центральной Азии для контроля Афганистана

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом в июне выступил против идеи размещения в Центральной Азии американских военных баз, которые бы стали плацдармом для наблюдения за ситуацией в Афганистане, сообщает Новое время.

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что Байден хотел разместить военные базы в одной из стран, которые граничат с Афганистаном и не имеют выхода к морю. Предполагалось, что на базах разместят беспилотные летательные аппараты.

По данным журналистов, для военных баз рассматривались такие страны как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан. Вместо этого, для беспилотников США будут использовать базу в Катаре. В то же время, беспилотники будут тратить 60% заряда, чтобы долететь до Афганистана и обратно.

Во время встречи с Джо Байденом в июне, Владимир Путин, в частности, отметил, что против американских военных баз в Центрально Азии также выступит Китай. В данный момент дальнейшие переговоры усложняет эскалация ситуации в Афганистане.