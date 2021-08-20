Минсоцполитики инициирует изменения в правила вступления в наследство

Правила вступления в наследство для украинцев вскоре может измениться. С соответствующей инициативой выступили в Минсоцполитики, сообщает UBR.

В ведомстве предложили разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки. После кончины последних казенные расходы, по замыслу чиновников, должны возвращать наследники. Документ вызвал неоднозначную реакцию в юридической среде.

Кто должен платить за содержание стариков

Юристы раскритиковали попытку Минсоцполитики внести изменения в Гражданский кодекс в вопросе наследства. В частности, возложить на наследников обязательства по возмещению государству средств, которые то потратило на содержание пожилых родственников в органах опеки.

"Такие предложения фактически нарушают Конституцию Украины. То есть, устанавливают заранее вину лиц и фактически пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые оно должно выполнять", – отметил адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По мнению экспертов, государство не должно вкладывать "свой интерес на имущество умершего, насколько бы плохой не была экономическая ситуация в стране" .

"По сути, отстранение из-за пропуска сроков наследника от имущества умершего передает государству опцию взять это имущество себе на баланс", – рассказал партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.

По его мнению, механизм компенсации за счет имущества умершего затрат государства на его содержание не должен автоматически ущемлять права наследников, уменьшая такой компенсацией размер наследства.

"Если государство считает, что имеет право забрать свое, то пусть в общем порядке обращается к наследникам, как это предполагает Гражданский кодекс (в пределах тех же шести месяцев). И получать компенсацию (если она и положена) государство должно в общем порядке как кредитор за счет имущества после распределения, но никак не вне очереди" , – убежден Платон Даниленко.

Нужна очень уважительная причина для пропуска сроков

Юристы напоминают, что срок вступления в наследство, в случае смерти близкого родственника, по закону составляет шесть месяцев.

"За это время наследник должен обратиться к нотариусу – или отказаться от наследства, или с заявлением принять наследство" , – объяснил Ростислав Кравец.

Он отметил, что те, кто проживал вместе – зарегистрированы по одному адресу – автоматически вступают в наследство.

Есть и обратная ситуация, если кто-то не желает принять наследство – в течение полугода нужно пойти к нотариусу и написать соответствующее заявление об отказе.

К сожалению, сегодня судебная практика действует так, что возобновить срок вступления в наследство крайне сложно.

"Нужны некоторые уважительные причины. Даже отсутствие в стране или проживание за границей большинство судей не признают таковой" , – посетовал старший партнер АК "Кравец и партнеры".

Чтобы не пропустить срок, тем более во время карантина, желательно сразу обращаться к нотариусу в случае возникновения дела о наследстве.

"Подать соответствующее письмо в нотариальную контору с заявлением о том, что вы планируете принять это наследство. А в дальнейшем уже предоставить все документы" , – посоветовал он.

В пандемию получить наследство стало труднее

Даже без законодательных новаций украинцы уже сталкиваются с трудностями в вопросе наследования.

По наблюдениям юристов, последние пять-шесть лет судебная практика изменилась в худшую сторону по отношению к лицам, вступающим в наследство.

"Не понимаю, с чем это связано – с попытками государства себе забрать это имущество?" , – высказал недоумение Ростислав Кравец.

Он заявил, что считает "вполне уважительной" такую причину, как отсутствие человека в стране при возникновении дела о наследстве.

"Нужно более лояльно относиться к лицам, пропустившим срок, в случае, если оно действительно пребывало за границей" , – отметил адвокат.

Если прошел срок – есть варианты

По мнению адвоката Gracers Law Firm Людмилы Кусы, законодательно установленный шестимесячный срок для подачи заявления на наследование является достаточным. Даже несмотря на то, что сейчас в Украине установлены определенные ограничения, связанные с пандемией.

Ведь наследник не обязан лично приезжать к нотариусу для того, чтобы заявить о своих правах на наследование. Достаточно направить такое заявление заказным почтовым отправлением с описью вложения.

"Именно исходная дата на конверте будет считаться датой подачи заявления о вступлении на наследование и/или отказа от наследования" , – подчеркнула она.

Адвокат Gracers Law Firm отметила, что госорганы в период пандемии продолжают работать. И хоть установлены определенные ограничения, однако они не сужают действия лица для реализации своих наследственных прав.

"В любом случае, наследник может обратиться в суд с целью защиты своих нарушенных прав" , – заявила Куса.

Объявленный в Украине карантин напрямую повлиял на сроки обращения за получением и предоставлением административных и других услуг, определенных законом, отмечает нам управляющий партнер АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александр Лещенко.

Он сослался на нормы закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Тем не менее, отметил юрист, эти нормы не распространяются на совершение нотариальных действий.

Во-вторых, не были внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс.

"Однако продлить сроки принятия наследства можно в судебном порядке при наличии уважительных причин" , – подчеркнул Александр Лещенко.

Так, согласно ч.3 ст.1272 Гражданского кодекса, по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительное время, достаточное для подачи им соответствующего заявления.