Витренко свел к нулю коммерческий потенциал "СП-2"

Несмотря на техническую готовность, российский газопровод "Северный Поток-2" не сможет и не будет работать как коммерческий объект﻿. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Деловая столица.

Он пояснил, что от стадии технического запуска до коммерческой эксплуатации пройдет немало времени — в том числе на процедуры сертификации компании, обслуживающей газопровод.

Нынешняя же компания "Nord Stream AG", по словам Витренко, "не соответствует европейским стандартам и не может пройти сертификацию". Это означает, что газопровод не будет работать для коммерческой прокачки газа.

Также глава "Нафтогаза" во время инспекции объектов в Одессе и Одесской области напомнил, что сейчас продолжается системная работа с Соединенными Штатами и европейскими странами "относительного действенного и эффективного наложения санкций на компании, которые строили и эксплуатируют данный газопровод".