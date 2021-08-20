Право на пенсию по выслуге лет: список категорий

Кроме обычной пенсии по возрасту, некоторые украинцы могут претендовать на пенсию по выслуге лет. Обычно для ее получения нужен особый стаж, который может быть гражданским или военным, сообщает Сегодня.

Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста, указывают в Пенсионном фонде (ПФУ).

Пенсия по возрасту и пенсия по выслуге лет имеют разную природу и основания для назначения.

Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют:

некоторые работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Перечень их должностей утвержден в постановлении Кабмина;

отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;

рабочие локомотивных бригад;

отдельные категории работников, осуществляющих перевозки и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене;

водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах;

механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах;

работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, занятых на полевых работах;

рабочие и мастера, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, учреждений и коллективов.

Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.

Независимо от возраста пенсия назначается:

работникам авиации и летно-испытательного состава;

работникам образования, здравоохранения, а также социального обеспечения, в домах-интернатах для престарелых, людей с инвалидностью и специальных службах;

спортсменам;

артистам театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Сколько нужно специального стажа

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга которых на соответствующих должностях составляет не менее: