В Сингапуре британцу дали срок за нарушение масочного режима

Суд в Сингапуре приговорил к шести неделям в тюрьме жителя Великобритании Бенджамина Глинна из-за отказа носить защитную маску в общественных местах, сообщает Новое время.

По информации CNN британца признали виновным из-за отказа носить защитную маску в общественном транспорте в мае и на заседании суда в июле. Также Глинн оскорблял государственных служащих.

Также из-за его специфического поведения и высказываний в суде ему была назначена психиатрическая экспертиза.