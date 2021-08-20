В будущем чистой экономики усомнились
Цены на австралийский энергетический уголь в порту Ньюкасл — бенчмарк для азиатского рынка — за последний год взлетели на 106 процентов и достигли 166 долларов за тонну. Столь резкий рост цен на один из наименее популярных в мире товаров связан со спросом на электроэнергию, проблемами с инфраструктурой и скачком мировых цен на газ, сообщает Лента.ру.
Неожиданная востребованность энергетического угля, который сжигают для выработки электроэнергии, ставит под вопрос так называемый «энергетический переход» и заставляет усомниться в успехе «чистой» экономики. Уголь является наиболее углеродоемким ископаемым топливом с точки зрения выбросов, и, следовательно, при переходе на возобновляемые альтернативы его необходимо заменить в первую очередь.
Пока политики и руководители предприятий постоянно заявляют о необходимости бороться с глобальным потеплением, многие по-прежнему полагаются на ископаемое топливо, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. При этом в начале августа мировые ученые-климатологи выступили с самым суровым предупреждением о скорости и масштабах климатического кризиса. В своем отчете межправительственная группа экспертов отметила, что ключевой температурный предел в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем может быть нарушен всего за десять лет, если не сократить выбросы парниковых газов немедленно. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти выводы
«красным кодом для человечества» и заявил, что доклад
«должен стать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они разрушат нашу планету».
Ранее в этом году Антониу Гутерриш призвал правительства, частные компании и местные власти
«положить конец смертельной зависимости от угля» и свернуть все будущие глобальные проекты. По его словам, поэтапный отказ от угля был
«самым важным шагом» для достижения целей Парижского климатического соглашения.