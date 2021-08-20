Facebook запустил приложение для видеовстреч

Социальная сеть Facebook сообщила о запуске приложения Horizon Workrooms, с помощью которого коллеги могут устраивать встречи по видеосвязи, сообщает УНИАН.

В новом сервисе есть возможность использовать технологию виртуальной реальности, и у каждого пользователя может быть свой анимированный аватар.

Согласно пресс-релизу на сайте компании, пока запущена бета-версия Horizon Workrooms. Ее можно бесплатно скачать в игровой системе виртуальной реальности Oculus Quest 2 в тех странах, где поддерживается эта гарнитура.

Пользователь также может подключиться к виртуальной встрече с помощью видеозвонка, без создания анимированного аватара. Кроме того, в рабочем пространстве Horizon Workrooms можно будет использовать виртуальную доску для написания каких-либо идей, эти доски можно экспортировать в виде изображения. Также в приложении можно обмениваться файлами и ссылками, передает kommersant.