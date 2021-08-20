Грозы и шквалы: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

В Украине сегодня ухудшится погода в юго-восточной части страны. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает РБК-Украина.

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Сегодня в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Анастасия Рокитна