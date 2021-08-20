В столице снесли историческую усадьбу
Прошлой ночью в Киеве строительная техника уничтожила историческую усадьбу Барбана конца XIX века, расположенную неподалеку Львовской площади на ул. Обсерваторной. Об этом заявил один из активистов Олег Симороза в своем Facebook, сообщает Деловая столица.
"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", — написал он.
В свою очередь, в КГГА заявили, что администрация
"разбирается в документах".
Усадьба Барбана (титулярного советника) была возведена в конце позапрошлого века. Это одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой.
По данным общественной организации "Карта реновации", в 2015 году Научно-исследовательский институт охраны памятников исследований предлагал внести этот дом в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.
В обосновании отмечали:
"Редкий образец 1-этажного усадебного дома. Украшенный изысканным неоклассическим декором — русты, наличники, сложный карниз. Ценный памятник культурного наследия города Киева". По состоянию на 2021 охранного статуса у усадьбы нет.