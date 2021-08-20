Косметолог предостерегла от популярных чудо-процедур для лица

Фитнес для лица, тейпы, домашние маски и пилинги – это далеко не весь бюджетный арсенал, сулящий продление молодости и красоты без лишних затрат. Правда, на деле все оборачивается иначе, чем на страницах популярных бьюти-блогеров и в интернете, сообщает РБК-Украина.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram перечислила топ-3 популярные процедуры, которые, вопреки распространенному мнению, способны лишь навредить коже лица.

Фейсфитнесс

Это распиаренное направление непрофессиональных тренеров вредит вам. Накачать мышцы лица невозможно! Они отличаются от мышц тела. Мышцы тела крепятся к костям, их задача: поднять или опустить руку, согнуть или разогнуть колено. У каждой мышцы есть мышца, которая будет выполнять противоположное движение.

Мышцы лица же устроены иначе: одним концом они крепятся к кости, другим вплетаются в кожу или в другую мышцу. Если мы будем "тренировать" их, усугубим ситуацию.

Напряжение мышц лица и дает морщины! А в напряжении они у нас и без фитнеса. Именно поэтому тренировать мышцы лица не имеет никакого смысла и может привести к непредсказуемым последствиям в виде появления новых заломов, головных болей и тд.

Тэйпы

Для тела - да, возможно, для лица - нет. Мышцы лица связаны с лицевым нервом, то есть импульс идёт сразу из головного мозга по нерву и мышца сокращается. Все это происходит, когда мы испытываем эмоцию.

Если скелетную мускулатуру можно накачать, наприседать, привести в тонус, то лицо работает с центральной нервной системой, головным мозгом, неосознанно, движения мышц лица - это тонкая работа эмоций. Расслаблять его тейпами - странное занятие (порой и токсин не справляется).

Более того, тейпы - это пластыри, которые вредят поверхности кожи. Но в инстаграме продают все, что продаётся. Особенно если эта "процедура" условно бесплатна. Условно, потому что марафоны стоят ох как недешево.

Использование огорода и других продуктов на лицо

Мало, кто задумывается, что использование продуктов, особенно фруктов и ягод, может не только не помочь, но и навредить коже!

На кожу нужно наносить стабильные, контролируемые смеси. В ягодах и фруктах содержатся кислоты, которые могут спровоцировать ожог. Минимальный вред этого - они могут стать причиной пигментации.

Лето - самое время для ягод в пищу, но совсем не время для фруктовых кислот для лица. И, пожалуйста, не стоит делать пилинги из соды и маски из перекиси водорода.

Кожа лица у вас одна. Не нужно подвергать ее шоку из смузи или аптечной смеси. 21 век, у нас миллион возможностей. Фрукты, ягоды, овсянка - хорошо для организма, но плохо для кожи.

Автор: Ольвия Агаркова