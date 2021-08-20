Новый глава КГГА: будет ли он зависеть от Кличко

Кличко не исключает, что его устранят с должности главы КГГА сегодняшним решением Совета нацбезопасности и обороны. Эти слова похожи на превентивный информационный вброс, призванные нивелировать возможность опасного развития событий, сообщает Depo.ua.

Тем более, что Виталий Владимирович еще и пригрозил своим оппонентам "хаосом в городе" в результате разделения должностей мэра и главы КГГА и ломки вертикали власти в столице.

Можно ли снять Кличко с КГГА и назначить нового председателя, не нарушив закон

Уволить главу КГГА президент может, когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным или выезд на постоянное место жительства за границу.

Назначить председателем КГГА лицо, которое не избирали киевляне, по мнению экспертов - антиконституционно.

Напомним, Конституционный суд Украины однажды, в 2003 году, уже пришел к выводу, что Киевскую городскую государственную администрацию может возглавлять лишь лицо, избранное Киевским городским главой и которое возглавляет горсовет. Таким образом, только это лицо президент Украины должен назначать главой Киевской городской государственной администрации.

В то же время логика ОП основывается на норме ст. 118 Конституции Украины, которая предусматривает, что главу местной государственной администрации назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. А ч. 2 ст. 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях" говорит, что президент назначает глав местных госадминистраций на срок полномочий главы государства.

Как это делали за Януковича: короткая историческая справка с параллелями и перпендикулярами

В нашей недавней истории есть прецедент увольнения мэра столицы от должности председателя КГГА. Было это во времена правления Виктора Януковича: в ноябре 2010 года Леонида Черновецкого указом президента в должности председателя Киевской городской государственной администрации заменили на Александра Попова.

Перед тем, в сентябре, подконтрольное регионалам большинство в парламенте приняло изменения в закон "О столице Украины", по которым президент получил право назначать главу КГГА. И неважно, что это прямо противоречит выводам Конституционного Суда от 2003 года, о котором говорилось выше.

Но, в отличие от Виталия Кличко, тогдашний мэр за кресло в Киевской городской администрации не цеплялся.

Отличие второе - отсутствие у Черновецкого устойчивого большинства в Киевсовете. Под давлением и нарушенными силовиками уголовным делам, прежде всего против команды Черновецкого, многие депутаты того состава горсовета просто не устояли. В противоположность тем событиям, сегодня за спиной Кличко сформировалось менее аморфное депутатское большинство. И оно способно вставить палки в колеса планам президентской команды, превратив нового председателя КГГА в английскую королеву.

Почему новый глава КГГА будет бессилен перед Киевсоветом

А теперь вернемся к тому, как новоназначенный глава КГГА будет выполнять основную задачу власти и будет переформатировать Киевсовет так, чтобы он стал полностью лоялен центральной власти.

Сейчас 120 депутатов Киевсовета объединены в 7 фракций:

Большинство в горсовете составляют фракции "УДАР" Виталия Кличко (29 депутатов) и "Евросолидарность" Петра Порошенко (31 депутат), "идеологическая" часть фракции "Голос", плюс голоса главы города и преданного ему секретаря совета Владимира Бондаренко. Зато до имеющегося и потенциального актива власти можно отнести маленькую фракцию "Слуги народа" и, наверное, "деловую" часть других фракций.

Нет оснований считать, что депутаты из добрых чуд будут массово перебегать от Кличко в лагерь ОП. Кстати, сложная ситуация вокруг мэра может помочь команде Порошенко укрепить свои позиции в Киеве и заставить Кличко перейти к более тесному сотрудничеству, от которого тот уклонялся еще до выборов 2020 года, пытаясь сконструировать в Киевсовете относительно независимые от других игроков политические конфигурации.

Есть один важный момент, способный стать непреодолимым препятствием для планов Офиса президента. Согласно ст. 4 регламента Киевсовета, право созывать городских депутатов на сессию и назначать пленарные заседания имеет исключительно Киевский городской глава. Или по его поручению назначает и ведет пленарные заседания Киевсовета, заседание президиума Киевсовета и заседания согласительного совета секретарь Киевсовета. Сейчас это Владимир Бондаренко - человек, которого трудно заподозрить в способности изменить мэру.

Таким образом, даже в случае, если президент найдет основания освободить Кличко с должности главы КГГА, новый председатель - уже его назначенец - может остаться без рычагов влияния на городских депутатов, потому что мэр Кличко не будет назначать сессию сколько угодно долго.

Козырь Кличко - досрочные выборы

И даже если планы переформатирования большинства в Киевсовете начнут становиться реальностью, у Кличко в руках есть еще один рычаг - угроза досрочными выборами в городской совет. В сентябре-2019, когда его противостояние с Банковой проходило апогей, мэр уже обращался в Верховную Раду насчет роспуска Киевсовета тогдашнего созыва и назначении ее досрочных выборов.

Важный момент из нашей истории: ранее парламент несколько раз назначал внеочередные выборы в Киеве. В частности, в 2008 году, когда общегосударственного масштаба политики, среди которых доминировала Юлия Тимошенко, попытались сбить с кресла мэра столицы Леонида Черновецкого.

Для этого в Раде создали следственную комиссию, сформировали вокруг городского главы негативный информационный фон, сформировали ему имидж чудака- "космоса" и "дерибанщика земли". Но тот пошел на выборы и уверенно их выиграл вместе со своей партией. В частности, получил 37% голосов против 18,77% у своего основного соперника Александра Турчинова от БЮТ. Самовыдвиженец Кличко, кстати, тогда стал третьим с 17,63% голосов.

Мэр может оставить главу КГГА без заместителей

Также вспомним, что после победы Зеленского на президентских выборах, в августе 2019 года, юридический адрес КГГА было дальновидно изменено, и теперь он формально расположен не на Крещатике, а, согласно открытым данным, по адресу: Киев, Шевченковский район, улица Дегтяревская, дом 31, корпус 2 - там расположено коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

"Классический" дом киевской власти на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета: КГГА является его арендатором. Смена юридического адреса - первый шаг к физическому переезду КГГА в здание на Лукьяновке. Поэтому еще неизвестно, пустят ли нового и.о. председателя КГГА - назначенца Банковой работать на Крещатик и не придется ли ему ехать на непрестижную часть Лукьяновки.

Вопрос еще и в том, согласует ли Киевсовет формирования штата аппарата такого "подвешенного" исполняющего обязанности главы администрации. Ведь организация работы исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации), по регламенту Киевсовета, - является полномочием Киевского городского головы. А полномочия можно выполнять по-разному...

Игорь Петренко