Путин и Меркель сегодня проведут переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Москве встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года, сообщает Интерфакс-Украина.

В этот раз визит Меркель проходит на фоне завершения срока ее деятельности на посту канцлера ФРГ, парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру она не выдвигала.

Москву канцлер посетит перед поездкой в Киев, запланированной на 22 августа.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом".

Международная повестка переговоров лидеров России и Германии не обойдется без обсуждения ситуации в Афганистане, а двусторонняя - без обсуждения энергетических вопросов.