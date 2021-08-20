Стало известно, почему на парадные танки "нанесли" камуфляж скотчем

Камуфляж с помощью скотча нанесли на танки, которые 18 августа участвовали в репетиции военного парада в Киеве ко Дню Независимости Украины, потому что было повреждена краска на борту машины, когда она двигалась к месту проведения тренировки, сообщает Деловая столица.

"Во время движения танков "БМ Оплот" 18 августа 2021 года к месту проведения тренировки борт машины задело ветками дерева, в результате чего незначительный слой краски был поврежден. Было принято решение устранить указанное повреждение в месте ожидания прохождения колонны. Поэтому на поврежденное место временно была нанесена малярная лента" , — говорится в сообщении.

Также в ВСУ подчеркнули, что вскоре недостаток был устранен и во время прохождения по Крещатику танки прошли без малярных лент.