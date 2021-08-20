В Китае разрешат заводить до троих детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Китая разрешил гражданам заводить до троих детей. Постановление вынесли в рамках принятой в пятницу, 20 августа, поправки к Закону о населении и планировании рождаемости, сообщает Лента.Ру.

В соответствии с новой редакцией закона, государство намерено пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте.

Кроме того, государство введет финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизит расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения — в том числе, на образовательные услуги.

Местные власти и работодателей будут поощрять за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей. В планах китайского правительства — рассмотреть вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до трех лет.