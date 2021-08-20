Австрия отрывается от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Победа Рапида над Зарей в Лиге Европы позволила Австрии увеличить преимущество над Украиной в таблице коэффициентов УЕФА. Украина осталась на 11 месте, сообщает 24 Канал.

Австрия увеличивает преимущество над Украиной

Неудачная еврокубковая компания украинских клубов ухудшает ситуацию Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Наш ближайший конкурент Австрия теперь уже опережает нашу страну в рейтинге на 0.750 баллов.

Однако не только Рапид принес очки стране. 19 августа свой матч победил Штурм, который на выезде переиграл Муру (1: 3) в Лиге Европы. По Лиги конференций, то мировую с шотландским Сент-Джонстоном расписал ЛАСК (1: 1).

Австрийские клубы пополнили свою копилку 2,5 очками, который при делении на 5 команд составляют 0,500 балла. Теперь в активе Австрии, которая замыкает топ-10, 30.050 баллов. Украина, которая идет 11-й, имеет в своем активе 29.300.