В ФРГ заявили о начале новой волны эпидемии
Немецкий Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса, сообщает Европейская правда.
"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения", - отмечают в документе.
Рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз - особенно в группе от 10 до 49 лет.
Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов. Данные отчета несколько отстают от текущей ситуации, так как охватывают неделю до 15 августа. Штамм "Дельта" уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.
В Институте отмечают, что падение количества госпитализированных коронавирусных больных остановилось. Цифры остаются незначительными, но уже начался медленный рост.
В настоящее время по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% населения Германии и более 58% получили обе дозы. Считается, что для существенного влияния на пандемию должны быть привиты 85% населения.