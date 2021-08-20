В ФРГ заявили о начале новой волны эпидемии

Немецкий Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса, сообщает Европейская правда.

"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения" , - отмечают в документе.

Рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз - особенно в группе от 10 до 49 лет.

Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов. Данные отчета несколько отстают от текущей ситуации, так как охватывают неделю до 15 августа. Штамм "Дельта" уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.

В Институте отмечают, что падение количества госпитализированных коронавирусных больных остановилось. Цифры остаются незначительными, но уже начался медленный рост.

В настоящее время по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% ​​населения Германии и более 58% получили обе дозы. Считается, что для существенного влияния на пандемию должны быть привиты 85% населения.