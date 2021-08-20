Центр Киева перекроют: карта улиц
В Киеве 20 августа запланирована еще одна репетиция военного парада ко Дню Независимости. В связи с чем в городе планируются масштабные перекрытия движения, сообщает РБК-Украина.
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева;
- просп. Победы;
- Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Чорновола;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик);
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости);
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.);
- Петровской Аллее;
- Парковой дороге;
- Владимирском спуске;
- Боричевом спуске;
- ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:
- ул. Нижний Вал;
- ул. Глыбочицкой;
- Глибочицьком проезде;
- ул. Вячеслава Чорновола;
- просп. Победы;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича.
Анастасия Рокитна