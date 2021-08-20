Центр Киева перекроют: карта улиц

В Киеве 20 августа запланирована еще одна репетиция военного парада ко Дню Независимости. В связи с чем в городе планируются масштабные перекрытия движения, сообщает РБК-Украина.

Центр Киева перекроют из-за репетиции парада: карта

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

  • ул. Академика Туполева;
  • просп. Победы;
  • Маршала Рыбалко;
  • ул. Вячеслава Чорновола;
  • ул. Старовокзальной;
  • ул. Жилянской;
  • ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

  • ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик);
  • ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости);
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.);
  • Петровской Аллее;
  • Парковой дороге;
  • Владимирском спуске;
  • Боричевом спуске;
  • ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
  • Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

  • ул. Нижний Вал;
  • ул. Глыбочицкой;
  • Глибочицьком проезде;
  • ул. Вячеслава Чорновола;
  • просп. Победы;
  • ул. Старовокзальной;
  • ул. Жилянской;
  • ул. Антоновича.

Анастасия Рокитна

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