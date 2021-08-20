Центр Киева перекроют: карта улиц

В Киеве 20 августа запланирована еще одна репетиция военного парада ко Дню Независимости. В связи с чем в городе планируются масштабные перекрытия движения, сообщает РБК-Украина.

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева;

просп. Победы;

Маршала Рыбалко;

ул. Вячеслава Чорновола;

ул. Старовокзальной;

ул. Жилянской;

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик);

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости);

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.);

Петровской Аллее;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Боричевом спуске;

ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

ул. Нижний Вал;

ул. Глыбочицкой;

Глибочицьком проезде;

ул. Вячеслава Чорновола;

просп. Победы;

ул. Старовокзальной;

ул. Жилянской;

ул. Антоновича.

Анастасия Рокитна