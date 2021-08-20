Что такое маятник Фуко и при чем здесь движение Земли в космосе
Нам, жителям Земли, достаточно непросто увидеть или понять, как движется наша планета в течение суток. Поможет в этом простое, но гениальное устройство – маятник Фуко, сообщает 24 Канал.
Как объяснить далеким от космических материй, но любознательным взрослым и детям, как работает маятник Фуко? Рассказываем об этом на Men 24. Маленький спойлер: понадобятся для этого одна тарелка, три вилки, соль и еще несколько привычных на кухне предметов.
Маятник Фуко: на пальцах о сложном
Устройство создал французский физик и астроном Жан Фуко в XIX веке. Как пишут в энциклопедии Britannica:
- Его аутентичное устройство длиной 67 метров состояло из металлического провода с подвешенным грузом.
- Маятник запускали, и он спокойно колебался – но со временем, о чудо, плоскость его колебаний изменялась!
- И не как-нибудь, а всегда одинаково – в противоположную сторону к направлению вращения Земли.
- Влияло на скорость изменений только географическое положение маятника относительно экватора (широта).
Казалось бы, возникает резонный вопрос: "И что?" А то, что движение маятника Фуко наглядно показывает, как вращается Земля вокруг оси в космосе в течение суток!
Космос на кухне
Интересно, что модель маятника Фуко можно построить буквально у себя на кухне. Хороший вариант предложили в Men'sHealth.
- Возьмем для этого тарелку, три вилки, пробку от вина и лайм или картофелину (можно что-то другое, но с похожими параметрами), две большие иглы, нить и соль.
- Тарелка у нас будет Землей, а стол под ней – космосом (условно неподвижной системой координат, в которых Земля вращается). Далее строим конструкцию, как на фото ниже.