Невеста Джейсона Стэтхэма ждет ребенка

Рози Хантингтон-Уайтли беременна вторым ребенком. У нее с актером уже есть четырехлетний сын Джек Оскар, сообщает Корреспондент.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм станут родителями во второй раз. О беременности звезда подиумов рассказала в Instagram.

Рози опубликовала серию фото в модных образах, завершив ее кадром, на котором предстала с заметно округлившимся животом.

"Второй раунд" , – подписала снимки 34-летняя Хантингтон-Уайтли.

Подписчиков обрадовала новость и они сразу же принялись поздравлять модель.

Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, вместе с 54-летним Стэтхэмом модель воспитывает сына Джека, который родился в 2017 году.

Пара вместе более десяти лет и даже обручилась, но пока не оформила отношения официально.