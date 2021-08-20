В одной области показатели не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 20 августа эпидемиологические показатели в одной области Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина. В регионе наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, показатели динамики уровня госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в Черновицкой области.

По последним данным, в этом регионе показатель составляет 87,5%, хотя еще вчера был в пределах 75,7%.

Однако в Ровенской области, где долгое время сохранялась высокая динамика COVID-госпитализаций, ситуация улучшилась и сейчас этот показатель остановился на отметке 45%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Автор: Мария Кучерявец