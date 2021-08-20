Завершен ремонт участка "Дороги единства" в Ивано-Франковской области
Капитальный ремонт 14,4 км участка трассы международного значения М-30 Стрый - Изварино ("Дорога единства") в Ивано-Франковской области завершен, заявили в местной Службе автомобильных дорог (САД), сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечают в САД Ивано-Франковской области, работы на участке дороги проходили в рамках президентской программы "Большое строительство" и были начаты в 2020 году. За это время провели регенерацию старого дорожного покрытия, укрепили основание и положили асфальтобетон.
В ходе ремонта также отремонтировали три моста и один путепровод, укрепили обочины, сделали тротуары, водоотвод и нанесли разметку.
"Новая дорога М-30 Стрый - Изварино, которая объединила действующие автодороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск, стала мощным скоростным транспортным коридором страны длиной 1 400 км между западными и восточными областями Украины", - сказали в САД.