Талибы попросили ООН остаться в Афганистане
Движение "Талибан" попросило ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность. Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Рамиз Алакбаров. При этом он отметил, что конкретных договоренностей у организации с талибами нет, сообщает УНИАН.
Как рассказал Алакбаров, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН и "Талибаном" длится на протяжении 18 лет.
"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - пояснил представитель ООН.Он добавил, что,
"будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали"взаимодействия ООН с боевиками. В частности, организация хочет проработать вопрос доступа женщин, работающих в гуманитарных условиях, к месту работы, добавил Алакбаров.