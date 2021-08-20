Талибы попросили ООН остаться в Афганистане

Движение "Талибан" попросило ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность.﻿ Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Рамиз Алакбаров. При этом он отметил, что конкретных договоренностей у организации с талибами нет, сообщает УНИАН.

Как рассказал Алакбаров, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН и "Талибаном" длится на протяжении 18 лет.

"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь" , - пояснил представитель ООН.

"будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали"

Он добавил, что,взаимодействия ООН с боевиками. В частности, организация хочет проработать вопрос доступа женщин, работающих в гуманитарных условиях, к месту работы, добавил Алакбаров.